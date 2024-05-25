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«Краснодар» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тюкавин попал в стартовый состав «Динамо» на игру с «Краснодаром»

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Алексей Даничев/РИА Новости

«Краснодар» и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Маричаль, Фомин, Нгамале, Тюкавин, Бальбуэна, Лаксальт, Чавес, Карраскаль.

После 29 туров «Динамо» находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. У занимающего второе место санкт-петербургского «Зенита» 54 балла в активе, «Краснодар», также не потерявший теоретических шансов на титул, имеет 53 очка. В заключительном туре «Краснодар» примет на своем поле как раз «Динамо», а «Зенит» сыграет дома против «Ростова». При равенстве очков между «Динамо» и «Зенитом» выше в таблице за счет личных встреч будут москвичи. Если поровну наберут «Краснодар» и «Динамо», то южане, тоже по личным встречам, обойдут соперников.

Все встречи заключительного тура чемпионата России начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее был назван лучший игрок РПЛ текущего сезона.

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