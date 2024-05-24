Стало известно, когда стартует новый сезон РПЛ

Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило календарь Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2024/25. Об этом передает сайт организации.

Осенняя часть чемпионата будет идти с 20 июля по 8 декабря. Вторая часть чемпионата пройдет с 1 марта по 24 мая. Финал Кубка России пройдет 1 июня.

Перед заключительным туром текущего сезона турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

«Динамо» для победы в турнире надо не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Ранее стало известно, когда пройдет Суперкубок России по футболу.