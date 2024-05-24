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Ситуацию с Сафоновым и «ПСЖ» назвали непонятной

Экс-игрок «Краснодара» Шипицин назвал вбросом слух про интерес «ПСЖ» к Сафонову

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин критично оценил информацию, согласно которой парижский «ПСЖ» заинтересовался российским голкипером «быков» Матвеем Сафоновым. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я вообще не понимаю. Вроде все везде запрещено, а тут вдруг «ПСЖ» интересуется Сафоновым. Непонятная ситуация. Похоже, вброс. Но если интерес и правда есть, то я только за, чтобы человек рос. А так, в принципе, «Краснодар» воспитывает хороших вратарей», — заявил он.

22 мая в СМИ появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

Ранее вратарь «Краснодара» Сафонов ответил на слухи про «ПСЖ».

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