Гладилин: «Краснодару» не надо собираться на матч с «Динамо», он и так мотивирован

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил шансы «Краснодара» выиграть Российскую премьер-лигу (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что у команды достаточно мотивации для того, чтобы в заключительном туре победить дома «Динамо», но шансы «быков» взять титул также зависят от того, потеряет ли «Зенит» на своем поле очки с «Ростовом».

«Краснодару» не надо собираться, это хорошая команда. Они будут мотивированы, они могут стать чемпионами в случае победы и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом». У «Краснодара» также есть реальные шансы. Он будет играть в полную силу, и «Динамо» надо проявить свои лучшие качества. У москвичей все в руках: побеждайте, играйте вничью, и вы — чемпионы. Если они этого не сделают, значит, они не готовы к чемпионству. А для «Краснодара» многое также будет зависеть от исхода матча «Зенита» и «Ростова», — указал Гладилин.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Гладилин заявил, что если «Динамо» не станет чемпионом, этого можно ждать еще несколько десятков лет.