Гладилин: если «Динамо» не станет чемпионом, этого можно ждать еще несколько десятков лет

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он призвал лидирующее в чемпионате «Динамо» использовать свой шанс, поскольку нового может не быть еще много лет.

«Если «Динамо» сейчас не использует этот шанс, его может не быть еще несколько десятков лет. Их ведь сейчас даже ничья устраивает, все в их руках. Сейчас такой расклад, что им и побеждать необязательно. Сыграют вничью — и становятся чемпионами», — сказал Гладилин.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

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