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«Чтоб Мостовой не переживал»: в «Химках» иронично ответили критикам

Тренер «Химок» Талалаев после выхода в РПЛ ответил критикам

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев после выхода подмосковной команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ) ответил людям, критикующим клуб. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Честно говоря, мне все равно, что говорят люди вокруг. Я переживал только за трех своих персональных «болельщиков». Это Ольга Юрьевна Смородская, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой. Они очень здорово разбираются в футболе, переживают за наш тренерский штаб... Поэтому нам нужно было обязательно выйти в РПЛ, чтобы они больше не переживали», — заявил Талалаев.

20 мая подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо» заработали прямые путевки в Российскую премьер-лигу на сезон-2024/25.

В матче 33 тура «Акрон» уступил тульскому «Арсеналу» и потерял шансы на прямой выход в РПЛ. Теперь махачкалинское «Динамо» не опустится ниже второй строчки. «Химки» с 63 баллами лидируют в чемпионате. «Динамо» из Махачкалы впервые в своей истории сыграет в РПЛ.

В РПЛ продолжается борьба за золотые медали. На победу претендуют сразу три команды — московское «Динамо» под руководством Марцела Лички, петербургский «Зенит», который тренирует Сергей Семак, и «Краснодар», главным тренером которого является Мурад Мусаев. Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка.

Судьба чемпионства в России в сезоне-2023/24 будет решаться в заключительном, 30-м туре. Примечательно, что «Динамо» и «Краснодар» сыграют очный матч в Краснодаре, а «Зенит» в Санкт-Петербурге сразится с «Ростовом».

Ранее группировка фанатов, которую требуют признать экстремистской, уехала на СВО.

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