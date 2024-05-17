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Назван лучший защитник в РПЛ

Экс-игрок Гранат назвал Дугласа Сантоса из «Зенита» лучшим защитником РПЛ

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат назвал лучшего, по его мнению, защитника среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). В интервью Legalbet он заявил, что считает таким бразильца Дугласа Сантоса из «Зенита», отметив при этом, что не может выделить никого из россиян.

«Кого из российских защитников могу назвать лучшим? В «Зените» нет, в «Спартаке» нет, ЦСКА тоже, «Ростов» нет. Команды много ошибаются в обороне. Сейчас нет лучшего российского защитника в чемпионате, не могу никого выделить, кроме Дугласа Сантоса», — констатировал Гранат.

Эксперт отметил, что в первом круге ему импонировала игра Сергея Волкова из «Краснодара». Однако под руководством Мурада Мусаева, сменившего уволенного Владимира Ивича, Волков стал меньше играть.

По итогам 28 туров «Зенит» идет на втором месте, набрав 51 очко, «Краснодар», имея на балл меньше, замыкает первую тройку. Лидирует в РПЛ с 53 очками столичное «Динамо».

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