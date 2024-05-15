В «Спартаке» отказались называть поражение «Балтике» позором

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин объяснил, почему нельзя считать поражение от калининградской «Балтики» в финале Пути регионов Кубка России позором, а также не смог ответить на вопрос, почему команде не удалось забить. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Можно ли назвать позором это поражение? Нет, нельзя. «Балтика» — серьезный соперник. Они сыграли основным составом, у них была хорошая поддержка. Мы виноваты полностью. Пропустили быстрый гол. У нас было достаточно времени, чтобы вернуться в игру. К сожалению, не удалось. Как так получилось, что не забили? Я не знаю, тяжелый вопрос», — заявил Зобнин.

Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В суперфинале Кубка России «Балтика», которую возглавляет Сергей Игнашевич, сразится с лучшей командой пары финала Пути РПЛ — петербургским «Зенитом» или московским ЦСКА. Первая встреча команд, состоявшаяся в Москве, завершилась вничью, 1:1. Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге в среду, 15 мая. Начало — 20:45 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» постарались объяснить поражение от «Балтики».