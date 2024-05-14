Стало известно будущее Криштиану Роналду

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, 39-летний форвард обсуждает вариант продолжения сотрудничества с командой еще на год. Текущий контракт португальца рассчитан до 2025 года.

Роналду продолжает сохранять лидерство в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 33 гола. Также на его счету 10 результативных передач.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

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