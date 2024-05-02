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Костомаров с супругой нанесут первый удар по мячу в матче ЦСКА — «Зенит»

Костомаров и Домнина нанесут символический удар перед матчем ЦСКА — «Зенит»

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Пресс-служба

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, призерка Олимпийских игр Оксана Домнина нанесут символический удар перед финалом Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом». Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

17 декабря 2023 года Костомаров принял участие в шоу хореографа Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», выйдя на лед на коньках.

В рамках Кубка России ЦСКА и «Зенит» первую игру проведут 2 мая в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответный поединок будет сыгран в Санкт-Петербурге 15 мая, начало игры — 20:45 по московскому времени. Игра в рамках 28-го тура чемпионата России состоится также в Санкт-Петербурге и пройдет 11 мая. Стартовый свисток для футболистов будет дан в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА имеет 38 баллов и идет на восьмом месте.

Ранее Костомаров рассказал о сложностях на льду после ампутаций.

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