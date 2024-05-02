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Экс-игрок сборной России высказался о футбольной команде Мусагалиева и Дорохова

Новосельцев пожелал ФК «10» победы в пятом сезоне Медиалиги

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Из личного архива Ивана Новосельцева

Бывший футболист «Зенита», «Ростова» и сборной России Иван Новосельцев в интервью «Газете.Ru» пожелал ФК «10» победы в нынешнем сезоне Медийной футбольной лиги.

Основателями команды является группа известных комиков во главе с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым.

«Я работал в ФК «10» в качестве тренера и прекрасно знаю, чем живет этот клуб: все силы его президента Азамата Мусагалиева направлены именно на движение вперед. Нет никаких сомнений, что это один из фаворитов нового сезона. Надеюсь, что именно ФК «10» сможет стать чемпионом», — сказал Новосельцев.

Бывший защитник «Зенита» работал в должности главного тренера ФК «10» с апреля по июль 2023 года и провел с командой весь третий сезон Медийной футбольной лиги, а также руководил клубом на Московском кубке селебрити.

После Новосельцева команду возглавил Александр Нагорный, который до этого занимал должность ассистента главного тренера в волгоградском «Роторе» и «Уфе», а также работал тренером «Краснодара-2».

Ранее Новосельцев назвал условие, при котором пошел бы играть в Медиалигу.

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