Стало известно, кто подсказывал вратарю «Реала» в серии пенальти против «Ман Сити»

Запасной голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага сыграл важную роль в победе своей команды в серии пенальти против «Манчестер Сити» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, испанец подсказал Андрею Лунину направление удара Матео Ковачича благодаря совместному опыту выступлений за лондонский «Челси». Помимо этого, Аррисабалага дал совет остаться по центру во время удара Бернарду Силвы, так как в финале Кубка английской лиги 2019 года сам отразил удар португальца аналогичным образом.

Также Кепа помог тренерскому штабу «сливочных» определиться с выбором бьющих, посоветовав в качестве исполнителя Антонио Рюдигера.

Встреча завершилась со счетом 1:1. За «Реал» отличился Родриго, поразивший ворота Эдерсона на 12-й минуте. В составе «Манчестер Сити» точным ударом отметился Кевин Де Брейне, отличившийся на 76-й минуте после ошибки Антонио Рюдигера. В серии пенальти точнее оказались игроки «Реала» (4:3).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка. В полуфинале мадридский клуб сыграет с мюнхенской «Баварией».

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