«Зенит» назвали самым слабым за последние годы

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвала скучным последний матч между красно-белыми и петербургским «Зенитом». Ее слова передает Metaratings.

«Очень скучный матч, «Зенит» грозился жарить мясо, а получилось овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита», — сказала Салихова.

17 апреля «Зенит» на своем поле принимал «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Встреча завершилась со счетом 0:0. «Зенит» вышел в финал Пути РПЛ благодаря победе в первой игре со счетом 2:1. Теперь «Спартак» встретится с «Динамо» в полуфинале Пути регионов в Кубке России. Во второй игре померяются силами «Ростов» и «Балтика».

Также в финал Пути РПЛ ранее вышел ЦСКА, который обыграл «Балтику» со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар».

Ранее новый тренер «Спартака» признался, что у него были разногласия с Абаскалем.