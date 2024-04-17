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Южноамериканская страна пожаловалась на давление со стороны МОК из-за Игр БРИКС в России

Венесуэла пожаловалась на давление со стороны МОК из-за Игр БРИКС в России

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Заместитель министра спорта и молодежи Венесуэлы Пабло Альфонсо Юстиз Араухо рассказал о давлении со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за того, что страна планирует участвовать в Играх БРИКС, передает РИА Новости.

«Есть давление со стороны МОК и, если мы приедем, возможны какие-то ограничения. Но мы стараемся все это обойти,. Спортсмены не виноваты и не связаны с тем, что происходит на политической арене», — сказал Араухо.

Также Араухо рассказал о давлении со стороны WADA, отметив, что решения принимаются на уровне страны, а не под давлением международных организаций.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 11 по 23 июня. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что барс Бриксик стал талисманом Игр БРИКС. По его словам, церемонии закрытия по итогам состязаний не будет, так как в республике будет праздник Сабантуй. В связи с этим будет создан симбиоз из «национальных гуляний и большого спортивного события».

Ранее встречу делегаций команд‑участниц Игр БРИКС провели в Казани.

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