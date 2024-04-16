«Кто он такой, в футбол играл вообще?»: Мостовой о новом тренере «Краснодара»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой раскритиковал «Краснодар» за назначение Мурада Мусаева главным тренером команды. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Мусаев в «Краснодаре» — это что вообще такое? За какие заслуги он вернулся в «Краснодар», я не понимаю. Кто он такой, в футбол он играл вообще? Для меня это ужас. Какой там атакующий футбол. Причем здесь футбол и Мусаев.

Ивич собрал эту команду, они шли на первом месте, а теперь пришел Мусаев, и по сути, гонку чемпионскую проиграл», — сказал Мостовой.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Накануне его подопечные проиграли клубу Первой лиги, «Химкам», в рамках Кубка России со счетом 0:2.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА. На его место пришел Мурад Мусаев, который ранее работал в «Краснодаре». Под его руководством команда уступила «Зениту» и увеличила отставание от него в турнирной таблице до четырех очков.

Ранее Мусаев раскритиковал судью после поражения от «Зенита».