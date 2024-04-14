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Российская фигуристка рассказала, что Путин хулиганил в детстве

Фигуристка Агаева: Путин признался, что хулиганил в детстве, и пожелал мне этого

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Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристка Мария Агаева рассказала о своем вопросе президенту России Владимиру Путину во время форума в Сочи в 2017 году. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Мы ездили на сборы, там состоялся форум и мы задавали интересующие нас вопросы. Я спросила, часто ли он веселился и хулиганил в детстве. Я немного волновалась, была маленькой и не знала, что спросить, на ходу придумала вопрос. Мне было очень неловко и при этом забавно. Он ответил: «Конечно хулиганил, чего и тебе желаю». Такое воспоминание навсегда со мной. Родители смотрели на это, и наверное, были рады», — сказала Агаева.

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