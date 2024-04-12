Агент рассказал, куда экс-форвард «Зенита» Малком перейдет из чемпионата Саудовской Аравии

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем сборной Бразилии и саудовского «Аль-Хилаля» Малкоме, ранее выступавшего за французский «Бордо», испанскую «Барселону» и санкт-петербургский «Зенит» в РПЛ.

«Малком — высококлассный игрок. Неважно, где он играет, — везде держит уровень. Результативность у него приличная. Конечно, не в чемпионате Англии, но в Аравии есть классные футболисты, да и стадионы полные. Малком — игрок сборной Бразилии, а туда по блату не зовут», — рассказал Сафонов Legalbet.

Сафонов считает, что у чемпионата Саудовской Аравии есть перспективы развития, но при этом Малком, скорее всего, переберется оттуда в одну из ведущих лиг – английскую, испанскую или итальянскую. За «Аль-Хилаль» футболист провел 40 матчей, в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами. «Аль-Хилаль» уверенно лидирует в чемпионате страны, не потерпев в турнире ни одного поражения. На счету Малкома два проведенных матча за взрослую сборную Бразилии, при этом он выиграл Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

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