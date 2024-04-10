«Барселона» одержала волевую победу над «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» обыграла на выезде каталонскую «Барселону» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Париже, завершилась со счетом 3:2.

В составе парижан точными ударами отметились Усман Дембеле и Витинья. За «Барселону» дублем отметился Рафинья, также точный удар нанес Андреас Кристенсен.

По ходу матча «ПСЖ» вел со счетом 2:1.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Действующим чемпионом турнира является английский «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер». Встреча, которая прошла в Стамбуле, завершилась со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее «Реал» и «Ман Сити» забили шесть голов на двоих в матче Лиги чемпионов.