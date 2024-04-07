Мостовой заявил о нежелании делать рекламу Абаскалю

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что уже все сказал о тренере красно-белых Гильермо Абаскале, передает «Спорт-Экспресс».

«Я про Абаскаля уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля. Говорите больше про тех, кто всю свою жизнь отдали футболу», — сказал Мостовой.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

В Кубке России красно-белые уступили «Зениту» 1:2. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее игроков «Спартака» призвали не отмалчиваться по поводу негатива в адрес Абаскаля.