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Мостовой заявил о нежелании делать рекламу Абаскалю

Экс-футболист Мостовой: не хочу делать тренеру «Спартака» Абаскалю рекламу

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что уже все сказал о тренере красно-белых Гильермо Абаскале, передает «Спорт-Экспресс».

«Я про Абаскаля уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля. Говорите больше про тех, кто всю свою жизнь отдали футболу», — сказал Мостовой.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

В Кубке России красно-белые уступили «Зениту» 1:2. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее игроков «Спартака» призвали не отмалчиваться по поводу негатива в адрес Абаскаля.

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