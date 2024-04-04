Зарема об Абаскале: избалованный тренер поплыл, это видели все

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова оценила текущее положение главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в клубе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим, это видели все, кроме менеджмента», — заявила Салихова.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

3 апреля «Спартак» со счетом 1:2 в Москве проиграл петербургскому «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Ранее экс-игрок сборной России обвинил «Спартак» в обмане.