Семак отругал своих игроков за первый тайм со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после кубкового матча против московского «Спартака» заявил, что был недоволен первым таймом в исполнении своей команды. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Неудачный первый тайм в нашем исполнении, много чего не хватало. Во втором тайме все пошло получше, забили хорошие голы и смогли добыть победу. Половину победы, если быть точнее, потому что нас ждет еще вторая игра в Петербурге. Здорово, что смогли порадовать наших болельщиков, будем готовиться дальше», — заявил Семак.

Встреча состоялась на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Счет в матче открыл «Спартак», на 12-й минуте отличился Манфред Угальде, для которого этот гол стал дебютным за клуб в официальных матчах. За «Зенит» дважды забил Педро, который также оформил свои первые голы за команду в официальных матчах.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Ранее российский арбитр заявил, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» был засчитан неверно.