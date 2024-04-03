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Российский арбитр заявил, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» был засчитан неверно

Арбитр Федотов: гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Арбитр Игорь Федотов заявил, что главный арбитр первого матча полуфинала Пути РПЛ Кубка Росси между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» Сергей Карасев ошибся, когда засчитал гол Манфреда Угальде. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Рука находилась в неестественном положении, Соболев вообще остановил мяч рукой, после чего уже он попал в грудь. Гол «Спартака» в ворота «Зенита» засчитывать было нельзя – рука была в неестественном положении. Почему не вмешался VAR — я не знаю», — заявил Федотов.

На 12-й минуте игры нападающий красно-белых Александр Соболев скинул мяч на Угальде, который пробил в ворота. Для него это дебютный гол за столичный клуб.

В матче «Спартака» и «Зенита» завершился перерыв, идет второй тайм, счет остается прежним — 1:0. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам». Армейский клуб в текущем сезоне играет в полуфинале Кубка с «Балтикой».

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее Гильермо Абаскаль объяснил, почему «Спартак» не забивает.

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