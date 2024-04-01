Ветеран «Спартака» обратился к футбольным богам из-за команды

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» иронично высказался о том, что красно-белые на протяжении трех игр Российской премьер-лиги (РПЛ) не могут забить.

«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везет. Ну давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то. Надо лезть в штрафную, все равно мячик найдет эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься. Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», — заявил Ловчев.

С момента рестарта РПЛ «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На один балл от лидера отстает «Краснодар». Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее в «Спартаке» объяснили, почему команда не может забить три игры подряд.