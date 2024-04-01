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Загитова приняла участие в шоу Навки в Казани

Фигуристка Загитова исполнила роль Богини в шоу Навки в Казани

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Vladimir Baranov/Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова исполнила роль Богини в шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Шоу прошло накануне на льду казанской «Татнефть Арены». Главные роли в постановке также исполнили серебряные призеры Олимпиады Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В издании уточнили, что на шоу Навки для зрителей представили не только постановку на льду, но и песни в исполнении популярных певцов.

«Для меня было очень важно сегодня выступить здесь. Спасибо, что так тепло поддерживаете нас, для спортсменов это очень важно», — сказала Загитова в конце шоу.

В середине марта Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» рассказала о своих планах по участию в ледовых шоу. По ее словам, она примет участие в шоу Этери Тутберидзе. Помимо олимпийской чемпионки — 2018, в шоу Тутберидзе планируют выступить двукратная чемпионка мира, Европы и России Евгения Медведева, а также серебряная призерка Игр в Пекине — 2022 Александра Трусова.

Ранее сообщалось, что Загитова пожертвовала полмиллиона рублей для пострадавших в теракте.

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