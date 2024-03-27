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Стало известно будущее Чалова в ЦСКА

Экс-спортивный директор ЦСКА Панченко: Чалов останется в ЦСКА

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Бывший спортивный директор московского ЦСКА Виктор Панченко заявил, что форвард столичного клуба Федор Чалов не покинет команду в летнее трансферное окно, передает «Спорт-Экспресс».

«Он останется в ЦСКА. Практически в этом уверен. Вероятность — 90 процентов, если не больше. А куда ему уходить? В «Зените» его не будет», — сказал Панченко.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 20 матчей, отметился восьмью забитыми мячами.

В следующем матче чемпионата России ЦСКА сыграет с «Сочи». Встреча состоится 30 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее экс-тренер ЦСКА порадовался за то, что Чалов отказал «Зениту».

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