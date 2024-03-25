Российская биатлонистка вручила Кубок Анфисы Резцовой ее дочери Кристине

Биатлонистка Виктория Сливко сообщила, что после победы в спринте в Тюмени она отдала Кубок Анфисы Резцовой ее дочери Кристине, передает «Матч ТВ».

«Сразу после финиша я приняла решение отдать Кубок Кристине. Возможно, каждая поступила бы так на моем месте. Первый Кубок Резцовой должен быть у Кристины», — сказала Сливко.

Кристина Резцова заняла второе место в спринте, замкнула тройку сильнейших Ирина Казакевич.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Международный союз биатлонистов (IBU) весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее российские биатлонисты отдали бронзовые медали Спартакиады белорусам.