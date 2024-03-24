В Госдуме заявили, что молчание МОК по поводу теракта нельзя объяснить

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, говоря о молчании Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил, что ему не хотелось бы думать, что политический аспект для международной организации важнее человеческих судеб. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В той ситуации, когда даже недружественные страны высказали нам свои соболезнования и поддержали российский народ в этот трагический день, обидно, что МОК проигнорировал. Было бы важно услышать слова поддержки от организации, которая сама пережила много трагических моментов в своей истории. Но мы слышим только непонятное молчание, неясно с чем связанное», — заявил Свищев.

22 марта в ТЦ «Крокус Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. Вечером в тот день в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Свою поддержку после случившегося выразили многие иностранные лидеры: генеральный секретарь ООН, президенты Франции, Сербии, а также правительства других государств. С минуты молчания началась товарищеская встреча «Црвены Звезды» и «Зенита» в Белграде.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в отсутствии реакции на теракт в «Крокусе».