Бывший футболист сборной оценил значение ответного матча между «Сити» и «Реалом» в Англии

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, игравший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что в современных реалиях проводить ответную встречу в противостоянии в плей-офф в еврокубках на своем поле не так важно, как раньше, когда имели значение забитые мячи на выезде.

«Если ты на выезде сыграл более-менее удачно, то домашняя игра может решать – все-таки там и трибуны, и поддержка. А для других команд может быть наоборот. Тяжело ответить. Если взять «Атлетико» с «Интером», то там помогло. В гостях проиграли, но дома за счет эмоций и болельщиков вытащили и прошли дальше. Все равно это все своего рода лотерея, не стоит зацикливаться на том, кто играет дома вторую игру. Домашний матч вторым играть лучше, но как быть, если ты в первой игре на выезде, допустим, уступил со счетом 0:2?» — считает Деменко.

Главной парой в четвертьфиналах Лиги чемпионов считается противостояние мадридского «Реала» и английского «Манчестер Сити», которые выиграли два последних розыгрыша турнира, причем по дороге к победе эти соперники неизменно встречались в полуфинале. В этот раз первая встреча пройдет в Мадриде, а ответный матч состоится в Англии.

Ранее «Зенит» проиграл «Црвене Звезде».