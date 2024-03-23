«Зенит» проиграл «Црвене Звезде»

Петербургский «Зенит» проиграл в товарищеском матче сербской «Црвене Звезде».

Игра состоялась в Белграде и завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче оформил Никола Кнежевич на 82-й минуте игры.

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Последний раз «Зенит» и Црвена Звезда» встречались друг с другом 4 июля 2023 года в товарищеском матче. Тогда сербская команда одержала победу со счетом 2:1.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Подопечные Сергея Семака за 20 туров набрали 40 очков. В 21-м туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», игра состоится 30 марта в 14:00 по московскому времени.

Ранее на этом матче фанаты «Црвены Звезды» вывесили баннер в память о жертвах трагедии в «Крокусе».