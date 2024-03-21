Призер Игр Энберт принял участие в новом конькобежном шоу

Российский фигурист, призер Олимпийских игр Александр Энберт принял участие в первом и пока единственном конькобежном шоу. Об этом «Газете.Ru» сообщила агент спортсмена Ирина Варавкина.

Вместе с Энбертом в шоу участвовали олимпийский чемпион по легкой атлетике Юрий Борзаковский, бывший футболист сборной России Алексей Смертин, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, ведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева.

Энберт планирует принять участие в Хоккейной медиалиге, в составе команды «ХК 10», в которую входят такие комики и артисты, как Денис Дорохов, Айдар Гараев, Максим Гончаров, Азамат Мусагалиев.

Энберт в своей карьере выступал в парном катании с Натальей Забияко. Пара — серебряные призеры на Олимпийских играх в Корее в командных соревнованиях, бронзовые призеры чемпионата мира 2019 года. В индивидуальном турнире на Олимпиаде в 2018 году Энберт и Забияко стали седьмыми.

В конце февраля 2020 года пара объявила о завершении спортивной карьеры в любительском спорте. В том же году Энберт принял участие в проекте «Ледниковый период» вместе с актрисой Ольгой Кузьминой. Они заняли первое место.

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