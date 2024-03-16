Тренер «Реала» восхитился украинским футболистом команды

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти похвалил украинского голкипера команды Андрея Лунина за его действия в последних матчах. Его слова передает журналист Марио Кортегана в социальных сетях.

«У него все получается. Мы нашли очень надежного вратаря, который придает нам уверенности. Когда вернется Куртуа, посмотрим, потому что у него была очень тяжелая травма, и мы должны быть осторожны, как и с Милитао. Мы не торопимся. Лунин дает нам уверенность», — сказал Анчелотти.

Лунин защищает цвета «Реала» с 2018 года. Ранее он выступал на родине за «Днепр» и луганскую «Зарю». В текущем сезоне чемпионата Испании Лунин провел провел 17 матчей, пропустив 11 мячей.

После 29 матчей Ла Лиги «Реал», набрав 72 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу. 16 марта подопечные Карло Анчелотти обыграли «Осасуну» со счетом 4:2. Лунин провел полный матч. На 10 очков меньше у идущей второй «Жироны». Тройку лидеров замыкает «Барселона», у которой 61 набранное очко.

Ранее в России назвали условие, при котором «Реал Сосьедад» захочет избавиться от Захаряна.