Экс-футболист Деменко: поражение от «Спартака» в Кубке может повлиять на «Зенит»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры и за санкт-петербургский «Зенит», и за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» выразил мнение, что возможное поражение «Зенита» от «Спартака» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России может нанести психологический удар по сине-бело-голубым, но вряд ли серьезно повлияет на их выступление в чемпионате Российской премьер-лиги.

«По крайней мере, неприятно будет точно. Любое поражение психологически влияет на команду, есть такой момент. Но не думаю все же, что это сильно повлияет на выступление «Зенита» в чемпионате», — считает Деменко.

«Зенит» в данный момент возглавляет таблицу Российской премьер-лиги, набрав 40 очков в 20 проведенных матчах. «Спартак» располагается на шестой строчке с 31 очком. По итогам жеребьевки Пути РПЛ Кубка России сине-бело-голубые и красно-белые попали друг на друга в полуфинале. Команды уже встретились весной в 19-м туре Премьер-лиги в Санкт-Петербурге и разошлись нулевой ничьей.

Ранее «Спартаку» предрекли продолжение кризиса.