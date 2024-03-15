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«Не хочу быть голословной»: Загитова — о строительстве своей школы фигурного катания

Алина Загитова заявила, что проект ее школы фигурного катания находится в работе

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Пресс-служба Кинопоиска/Ксения Угольникова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Пхенчана-2018 Алина Загитова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» на премьере четвертого сезона сериала «Беспринципные» ответила на вопрос о строительстве своей школы фигурного катания.

«На какой стадии находится проект? Знаете, я не хочу быть голословной, поэтому пока скажу, что он в работе, и на этом все», — сказала Загитова.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов в комментарии «Матч ТВ» сообщил, что в данный момент идет формирование проекта школы, а само строительство начнется до конца 2024 года.

«Мы каждый день на связи с Загитовой. Будет проект — будет понятна цена, вопрос финансирования еще открыт», — сказал министр спорта Татарстана.

Также Леонов отметил, что Загитова будет занимать должность генерального менеджера школы.

«Она будет подбирать тренеров, курировать, мониторить, ставить задачи», — сказал чиновник.

Ранее Тарасова назвала условие, при котором она извинится перед Тутберидзе за слова о допинге Валиевой.

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