Арбитр Федотов раскритиковал судью матча «Спартак» — «Факел»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов подверг критике работу Артема Любимова на матче между московским «Спартаком» и воронежским «Факелом», передает «Чемпионат».

«Ключевое решение Любимова — неназначенный 11-метровый в ворота «Спартака». Арбитр находился в идеальной, рекомендованной позиции, смотрел ровно в ту точку, куда и надо было. И все равно не назначил пенальти», — сказал Федотов.

Эпизод с неназначенным пенальти произошел на 34-й минуте матча.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Голами в составе победителей отметились Евгений Марков (с пенальти), второй мяч залетел в ворота от спартаковца Данила Пруцева.

После этого тура лидером РПЛ стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

После этой встречи «Факел», набрав 25 очков, продолжает оставаться на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте.

Ранее бывший тренер сборной России назвал причину поражения «Спартака» от «Факела».