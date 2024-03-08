Иностранный экс-игрок «Зенита» назвал сильнейшего российского футболиста

Бывший футболист петербургского «Зенита» Милан Вьештица в интервью Metaratings.ru назвал экс-капитана сине-бело-голубых Андрея Аршавина сильнейшим в истории российским футболистом.

«Аршавин – сильнейший российский игрок. Я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе – Валерий Карпин, Андрей Канчельскис, Александр Мостовой, Саша Кержаков и Влад Радимов, но Андрей Аршавин – один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший», – заявил серб.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На данный момент он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

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