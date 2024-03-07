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Экс-игрок «Динамо»: «Зенит» не показывает чемпионской игры

Экс-игрок «Динамо» Терехин заявил, что «Зенит» не показывает чемпионской игры

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший игрок московского «Динамо» Олег Терехин считает, что петербургский «Зенит» не показывает чемпионской игры в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Не удивлюсь, если питерцы не завоюют золото. Чемпионской игры в этом году они не показывают. Сейчас клуб обновил состав, и все равно «Зенит» не тот», — сказал Терехин.

2 марта «Зенит сыграл вничью с московским «Спартаком» (0:0).

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

Форвард столичного клуба Квинси Промес не смог вылететь вместе с командой на игру с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали, так как он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее было названо преимущество «Зенита» над «Краснодаром» в борьбе за чемпионство.

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