«Манчестер Сити» обыграл «Копенгаген» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Сити» обыграл датский «Копенгаген» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей точными ударами отметились Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанд. Единственный мяч в составе «Копенгагена» забил Мохамед Эльюнусси. Первая встреча между командами прошла в Дании и завершилась победой «Сити» со счетом 3:1.

«Манчестер Сити» является действующим победителем турнира. В решающем матче 2023 года англичане обыграли итальянский «Интер» со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее «Копенгаген» в матче с «Манчестер Сити» установил уникальное достижение в XXI веке.