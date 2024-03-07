Мадридский «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле сыграл вничью с «РБ Лейпциг».

В составе испанской команды точным ударом отметился Винисиус Жуниор. За «Лейпциг» мяч забил Вилли Орбан.

По сумме двух матчей в следующий раунд вышел «Реал». Первый матч меду командами, который прошел в Германии, завершился победой «сливочных» со счетом 1:0.

Действующим победителем турнира является английский «Манчестер Сити», который в финале 2023 года обыграл итальянский «Интер» со счетом 1:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3. «Спартак» благодаря победе на групповом этапе должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Ранее главный тренер «Баварии» пнул коробку и сломал палец.