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Фигуристка Медведева рассказала, что верит в футбольное «Динамо»

Фигуристка Медведева: верю, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением, что московское «Динамо» может побороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Верю, что «Динамо» поборется за чемпионство. Ребята идут на рекорд. Я очень за них болею. Второй год ездила с ними на сборы. Очень хорошо познакомились с парнями. С некоторыми даже начали общаться», — сказала Медведева.

3 марта «Локомотив» уступил «Динамо» со счетом 1:2. В составе победителей голами отметились Бителло и Денис Макаров. У «Локомотива» забитый мяч на счету Рифата Жемалетдинова.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» вместе со «Спартаком» делит четвертое место в турнирной таблице (по 31 очку). «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

Ранее был назван фактор, из-за которого «Динамо» обыграло «Локомотив».

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