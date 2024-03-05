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Игрок «Зенита» Клаудиньо проголосует на выборах президента России

Медведев: Клаудиньо проголосует на выборах президента как гражданин России

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что бразильский полузащитник команды Клаудиньо примет участие в выборах президента России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как гражданин России, Клаудиньо естественно будет голосовать на выборах президента. Он знает свои права и обязанности», — сказал Медведев.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. 19 сентября 2022 года «Зенит» подтвердил информацию о том, что футболист хочет получить российское гражданство, а спустя полгода указом президента России Владимира Путина полузащитнику оно было предоставлено. Вместе с ним гражданином РФ стал ушедший в «Аль-Хиляль» бразилец Малком.

Стоит отметить, что Клаудиньо является олимпийским чемпионом 2020 года в составе сборной Бразилии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Клаудиньо провел все 19 матчей, отметившись тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. «Зенит» с 37 очками располагается на втором месте в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», у которого на два очка больше.

Ранее в Госдуме заявили, что не могут вступаться за Промеса.

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