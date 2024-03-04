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Глава РПЛ рассказал о нововведениях в судействе

Глава РПЛ Алаев об озвучивании VAR: хотя бы узнаем, как звучат голоса судей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев рассказал о введении новой обязанности в арсенал арбитров, обслуживающих матчи чемпионата России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не раз говорил, что судьи — часть игры. Чем более открытыми они будут, тем лучше. Я говорил это и продолжаю. Пока не понимаю, как это будет работать, но это шаг вперед. В матче «Реал» — «Валенсия» был острый момент, выложили переговоры VAR, я смотрел. Хотя бы узнаем, как звучат голоса наших судей», — сказал Алаев.

Теперь по решению РПЛ судьи будут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR, на весь стадион.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 39 очков, продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ. На два очка меньше у идущего вторым «Зенита». Тройку замыкает «Динамо», набравшее 35 очков.

После 20-го тура команды уйдут на перерыв в связи с матчами сборных. Начало 21-го тура РПЛ намечено на 25 марта. В перерыве сборная России сыграет с Сербией и Парагваем.

Ранее сообщалось, что матч «Реал» — «Валенсия» завершился судейским скандалом.

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