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В прокуратуре Нидерландов высказались об экстрадиции Промеса

Прокуратура Нидерландов отказалась давать комментарии по делу Промеса

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Прокуратура Нидерландов отказалась прояснять вопрос с экстрадицией из ОАЭ нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вам следует спросить власти Дубая, задержан ли Промес в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», — заявила пресс-служба.

Промес не смог вылететь вместе со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч РПЛ с «Зенитом» из Дубая 29 февраля. Его задержали из-за того, что он покинул место ДТП, в которое попал во время сборов в Объединенных Арабских Эмиратах с красно-белыми. Журналист Дмитрий Егоров заявил, что нидерландскому футболисту грозят четыре года тюрьмы в ОАЭ за побег с места аварии и что в ближайшее он предстанет перед судом.

Однако затем источник Sport24 заявил, что Промеса выпустили из отделения полиции, но о его возвращении в Россию речь пока не идет.

Тем временем в дело вмешалась прокуратура Нидерландов, которая направила в ОАЭ запрос на экстрадицию футболиста. Ранее в феврале суд Амстердама признал Промеса виновным в контрабанде 1300 кг кокаина. По этой причине прокуратура требует у властей ОАЭ выдать им игрока «Спартака».

Ранее Промесу посоветовали остепениться и стать скромнее после задержания в Дубае.

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