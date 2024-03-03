«Он не нужен «Спартаку»: Мостовой пошутил над Абаскалем

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о том факте, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не руководил командой на поле в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Вот «Спартак» и без него не проиграл. Сколько таких случаев в футболе было, когда тренер или кто-либо еще не присутствовал на игре. В шутку можно даже сказать, что Абаскаль тогда и «Спартаку» не нужен, раз команда без него не проиграла в Питере», — заявил Мостовой.

2 марта «Спартак» в Санкт-Петербурге сыграл вничью с «Зенитом», игра завершилась с результатом 0:0.

Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. Команда Сергея Семака отстает от лидера, «Краснодара», на два очка.

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