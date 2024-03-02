Зарема Салихова назвала «Зенит» невнятным

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, подвела итоги матча между красно-белыми и петербургским «Зенитом», передает Metaratings.ru.

«Жаль, что не обыграли такой невнятный «Зенит». Вырвать три очка вполне было по силам «Спартаку». Понравились Мартинс и Зобнин», — сказала Салихова.

Матч завершился со счетом 0:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга перед игрой, чтобы посмотреть матч на базе красно-белых в Москве. Он не мог руководить красно-белыми с бровки из-за дисквалификации.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает четвертое место, набрав 31 очко. «Зенит» располагается на второй строчке, имея в активе 37 баллов. На первой строчке идет «Краснодар», имея в активе 39 баллов.

Ранее «Зенит» и «Спартак» установили новый рекорд.