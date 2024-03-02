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Генич одним словом отреагировал на решение Абаскаля смотреть матч с «Зенитом» в Москве

Комментатор Генич о тренере «Спартака» Абаскале: уникальный

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Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Футбольный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале отреагировал на решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля смотреть гостевой матч своей команды против петербургского «Зенита» в Москве.

«Уникальный», — написал Генич.

Абаскаль не может руководить командной с бровки из-за дисквалификации.

Игра с «Зенитом» началась в 19.30 по московскому времени. Сейчас идет 68-я минута матча. Пока счет не открыт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

29 февраля «Спартак» рейсом из Дубая вылетел на игру в Санкт-Петербург. В Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, отбывающий дисквалификацию. Также красно-белые не смогут рассчитывать на Квинси Промеса, который продолжает находиться в Дубае.

Ранее стало известно почему Абаскаль уехал в Москву перед матчем с «Зенитом».

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