Стало известно почему тренер «Спартака» Абаскаль уехал в Москву перед матчем с «Зенитом»

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что в клубе знали о том, что наставник команды Гильермо Абаскаль не будет смотреть выездной матч своей команды против петербургского «Зенита» на «Газпром Арене», передает «Матч ТВ».

«Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Главной причиной этому является то, что он там чувствует себя спокойнее», — сказал Слишкович.

Абаскаль не может руководить командной с бровки из-за дисквалификации.

Игра с «Зенитом» началась в 19.30 по московскому времени.

29 февраля «Спартак» рейсом из Дубая вылетел на игру в Санкт-Петербург. В Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, отбывающий дисквалификацию. Также красно-белые не смогут рассчитывать на Квинси Промеса, который продолжает находиться в Дубае.

Ранее Абаскаля обвинили в страхе идти на «Газпром Арену».