Лидер РПЛ потерял очки в матче с «Рубином», пропустив на последней минуте

Лидер Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» не смог обыграть казанский «Рубин» в матче 19 тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 36 минуте матча счет открыл игрок «Краснодара» Олакунле Олусегун. На последней минуте встречи счет сравнял игрок казанцев Рустам Ашурматов.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает первое место, имея в активе 39 баллов. Клуб из столицы Татарстана располагается на шестой строчке, имея в активе 29 баллов. На втором месте в таблице идет петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака набрали после 18 матчей 36 очков. Замыкает тройку сильнейших столичное «Динамо». Команда Марцела Лички имеет 32 балла. Бело-голубые провели в чемпионате 18 игр.

В следующем матче «Краснодар» на выезде сыграет с «Ростовом». Встреча состоится 8 марта. Команды выйдут на поле в 18:30 по московскому времени.

«Рубин» на своем поле встретится с нижегородским «Пари НН». Матч пройдет 9 марта. Команды выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче РПЛ, упустив победу на последней минуте.