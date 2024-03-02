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Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Спартак»

«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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РИА Новости

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Сантос, Фернандес, Эракович, Мостовой, Артур, Кассьерра, Нино, Вендел, Барриос, Клаудиньо.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Медина, Угальде, Соболев, Зиньковский, Зобнин, Мартинс, Пруцев.

Игра пройдет 2 марта. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

29 февраля «Спартак» рейсом из Дубая вылетел на игру в Санкт-Петербург. В Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, отбывающий дисквалификацию. Также красно-белые не смогут рассчитывать на Квинси Промеса, который продолжает находиться в Дубае.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером чемпионата, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее Гильермо Абаскаль покинул Санкт-Петербург перед матчем с «Зенитом».

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