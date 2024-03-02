Тренера «Спартака» обвинили в страхе идти на «Газпром Арену»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал новость о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль не будет присутствовать на гостевом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита», передает Sport24.

«Это плохое решение Абаскаля. Тренер должен быть лидером команды. Он, наверное, боится идти на «Газпром Арену»? Надо спросить его об этом», — сказал Камоцци.

Абаскаль не сможет руководить командной с бровки из-за дисквалификации.

Игра с «Зенитом» пройдет 2 марта. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

29 февраля «Спартак» рейсом из Дубая вылетел на игру в Санкт-Петербург. В Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, отбывающий дисквалификацию. Также красно-белые не смогут рассчитывать на Квинси Промеса, который продолжает находиться в Дубае.

Ранее Массимо Каррера назвал странным поведение тренера «Спартака» Абаскаля.