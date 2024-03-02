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Каррера назвал странным поведение тренера «Спартака» Абаскаля

Экс-тренер «Спартака» Каррера об Абаскале: я бы был с командой до конца

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал решение нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля смотреть выездной матч против петербургского «Зенита» из Москвы, передает «Спорт-Экспресс».

«Это очень странно. Я был бы с командой до последней секунды. Впервые слышу, чтобы тренер, который не находится с командой, принимал такое решение», — сказал Каррера.

Абаскаль не сможет руководить командной с бровки из-за дисквалификации.

Игра с «Зенитом» пройдет 2 марта. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

29 февраля «Спартак» рейсом из Дубая вылетел на игру в Санкт-Петербург. В Москву отправились Тео Бонгонда, Руслан Литвинов и Томаш Тавареш, которые пока не вернулись в общую группу, а также Наиль Умяров, отбывающий дисквалификацию. Также красно-белые не смогут рассчитывать на Квинси Промеса, который продолжает находиться в Дубае.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Спартаку» нет разницы, есть ли Абаскаль на бровке.

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